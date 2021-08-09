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В Мали исламисты убили более 50 мирных граждан

Атаку совершили вечером 8 августа сразу на три деревни

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 51 человек убит исламистами в трех деревнях в Мали у границы с Нигером. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные администрацией района, где было совершено нападение. 

По данным агентства, атака была совершена вечером 8 августа одновременно на три деревни. В свою очередь агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на военных передало, что речь идет о деревнях Кару, Уатагуна и Даутегефт.

В районе Мали, где состоялось нынешнее нападение, действуют боевики из группировок "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".

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