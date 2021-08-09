Президент Литвы не исключил дальнейшей эскалации миграционного кризиса

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Миграционный кризис, спровоцированный, как считают литовские власти, Минском, может выйти на новый виток. Об этом в понедельник заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Не сомневаюсь, что [со стороны Белоруссии] будут предприниматься попытки обострения ситуации, начало которой было положено несколько месяцев назад", - сказал он.

Глава государства выразил уверенность в том, что действия должностных лиц Литвы не позволят дестабилизировать положение. "Мы дадим этому отпор, и режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] должен это осознать", - сказал Науседа.

По его словам, заметен прогресс в обеспечении охраны границы Литвы. "Заметны положительные сдвиги, что радует. Действия литовских пограничников [по вытеснению с территории страны пытающихся пересечь границу нелегальных мигрантов] совершенно оправданы и находят поддержку", - утверждал президент.

С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий. На прошлой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегалов, которые вернулись обратно в Белоруссию. В выходные дни были выдворены еще более 300 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.