AFP: США введут санкции против НОК Белоруссии и "Беларуськалия"

ТАСС, 9 августа. Президент США Джо Байден в понедельник подпишет указ об ужесточении санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил агентству AFP источник в Белом доме.

По его информации, санкции, в частности, будут введены против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. США обвиняют НОК в "содействии отмыванию денег" и "неспособности (этого учреждения) защитить спортсменов от политических репрессий".

НОК Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить легкоатлетку Кристину Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Тимановская в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

По информации AFP, Вашингтон также введет санкции против ОАО "Беларуськалий" - одного из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире. По данным агентства, компания названа "источником незаконного обогащения режима".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Ранее в понедельник Великобритания ввела новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии в связи с продолжающимся "нарушением прав человека и подавлением демократии" в стране. Крупнейшая фракция Европарламента - консервативная Европейская народная партия - распространила в понедельник заявление с призывом к ЕС показать готовность "наказывать режим" с помощью санкций и поддерживать "непрекращающуюся борьбу белорусского народа".