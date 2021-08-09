США уверены, что атаку на танкер Mercer Street осуществил Иран

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что атаку на танкер-химовоз Mercer Street осуществил Иран. С таким утверждением выступил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море. Блинкен выступал по видеосвязи.

"29 июля коммерческое судно Mercer Street, которое мирно проходило международные воды, было атаковано с помощью беспилотников со взрывчаткой, что привело к гибели двух людей. Согласно рассмотрению доступной информации, мы уверены, что Иран осуществил эту неправомерную атаку", - сказал он.

"Эти действия угрожают свободе навигации на данном критически важном водном маршруте, международному судоходству и торговле, жизни людей на борту", - сказал он. Госсекретарь призвал привлечь виновных, по мнению Вашингтона, к ответственности.

Ряд западных стран, включая Великобританию и США, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Компания Zodiac Maritime, являющаяся оператором судна, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение.

По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.