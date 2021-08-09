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Блинкен считает, что Украина подвергается агрессивным действиям на Черном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что это ведет к нарушению торговли и блокирует доступ к энергетике, однако конкретных примеров не привел

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина сталкивается с агрессивными действиями на Черном море.

"В Черном море <…> мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины. Опасные [действия] на море и в воздухе, арест судов нарушают торговлю и доступ к энергетике", - сказал он, не приведя конкретных примеров, в ходе заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море, в котором принял участие по видеосвязи.

Блинкен повторил позицию США "о поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, что распространяется на ее территориальные воды". При этом он утверждал, что игнорирование или попытки изменить границы на земле или на море подрывают руководящие принципы ООН.

Теги
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
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