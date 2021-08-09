Блинкен считает, что Украина подвергается агрессивным действиям на Черном море

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Украина сталкивается с агрессивными действиями на Черном море.

"В Черном море <…> мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины. Опасные [действия] на море и в воздухе, арест судов нарушают торговлю и доступ к энергетике", - сказал он, не приведя конкретных примеров, в ходе заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море, в котором принял участие по видеосвязи.

Блинкен повторил позицию США "о поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, что распространяется на ее территориальные воды". При этом он утверждал, что игнорирование или попытки изменить границы на земле или на море подрывают руководящие принципы ООН.