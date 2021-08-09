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Макрон примет участие в организуемой Ираком конференции по региональной безопасности

Президент республики и премьер-министр Ирака договорились укреплять сотрудничество между двумя странами

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в организуемой Ираком конференции по региональной безопасности. Об этом заявили в понедельник в Елисейском дворце по итогам переговоров французского лидера с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

"Мустафа аль-Казыми информировал о подготовке региональной конференции <...> в Багдаде в конце августа, - отметили в администрации. - Глава французского государства подтвердил свое намерение принять участие в этом совещании и заявил о приверженности Франции борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

"Президент республики и премьер-министр Ирака договорились продолжать диалог и укреплять сотрудничество между двумя странами", - указали в Елисейском дворце.

Теги
ИракФранцияМакрон, Эмманюэль
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