ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в организуемой Ираком конференции по региональной безопасности. Об этом заявили в понедельник в Елисейском дворце по итогам переговоров французского лидера с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

"Мустафа аль-Казыми информировал о подготовке региональной конференции <...> в Багдаде в конце августа, - отметили в администрации. - Глава французского государства подтвердил свое намерение принять участие в этом совещании и заявил о приверженности Франции борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

"Президент республики и премьер-министр Ирака договорились продолжать диалог и укреплять сотрудничество между двумя странами", - указали в Елисейском дворце.