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НАТО может оказать помощь Литве в условиях миграционного кризиса

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может усугубиться

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудил возможность предоставления республике помощи в обеспечении безопасности на границе с Белоруссией в условиях миграционного кризиса.

"Обсудил с президентом Гитанасом Науседой миграционное давление и гибридные действия со стороны Белоруссии на границе с Литвой. НАТО тщательно отслеживает ситуацию и изучает возможности оказания помощи стране - члену альянса для поддержания безопасности в регионе", - написал Столтенберг в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее в понедельник Науседа заявил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может усугубиться. Он в очередной раз обвинил Минск в провоцировании этого кризиса.

С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции. На прошлой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегалов, которые вернулись обратно в Белоруссию. В выходные дни были выдворены еще более 300 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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