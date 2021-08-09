Президент Литвы заявил, что странам Балтии нужна помощь ЕС в борьбе с миграцией

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Страны прибалтийского региона в борьбе с миграционным кризисом нуждаются в финансовой поддержке со стороны Евросоюза. Об этом в телефонном разговоре в понедельник с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Охрана внешних границ ЕС является общей заботой институтов сообщества и стран-членов. Для возведения на этом рубеже физического барьера (инженерного заграждения) необходима финансовая помощь ЕС", - сказал он.

Помощь европейских инстанций, по словам Науседы, необходима и в организации процесса возвращения нелегальных мигрантов в страны, откуда они прибыли.

На границе с Белоруссией Литва наметила построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия из этой колючей проволоки высотой три метра.

Ориентировочная стоимость работ составит €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств. Литва надеялась получить на строительство заграждения ассигнования по линии ЕС, так как ее восточная граница совпадает с внешней границей сообщества. Однако находившаяся на прошлой неделе в Вильнюсе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что Брюссель не практикует финансирование подобных проектов.