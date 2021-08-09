Глава Мексики намерен обсудить с вице-президентом США возможность открытия границы

МЕХИКО, 9 августа. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор намерен в понедельник обсудить по телефону с вице-президентом США Камалой Харрис открытие границы между странами, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.

"Мы обсудим миграционные вопросы, открытие границ, а также помощь, которую США оказывают нам по обеспечению вакцинами", - сказал он.

По мнению Обрадора, "единственное, что может помешать открытию границ, - рост случаев заражения в США и Мексике". "Но сегодня я хочу как раз показать, что это не ставит под угрозу здоровье населения при соблюдении протоколов", - добавил он.

20 марта президент США Дональд Трамп объявил, что США временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. Запрет был введен на "все поездки, которые не являются необходимыми". В июле власти США продлили закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21 августа.