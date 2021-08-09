Лукашенко изучит вопрос о вещании в Белоруссии украинского телеканала "Первый независимый"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал изучить вопрос о вещании в Белоруссии украинского телеканала "Первый независимый", трансляция которого была прекращена на Украине в соответствии с указом президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в ответ на просьбу журналистки "Первого независимого", которая участвовала в понедельник во встрече президента с журналистами и представителями общественности. "Давайте посмотрим", - сказал Лукашенко. "У нас же диктатура. Я не только могу поспособствовать, я могу принять решение, - пошутил президент Белоруссии. - Но тут говорили о справедливости. Мы на основании этой справедливости соберем все нюансы, посмотрим. Но вот навскидку, это было бы нормально".

Лукашенко поручил правительству Белоруссии изучить вопрос о предоставлении разрешения на вещание в Белоруссии украинскому телеканалу, подвергшемуся санкциям Киева. "Я не даю указаний, я просто прошу вас рассмотреть этот вопрос", - сказал президент.

"Наверное, будет правильно, если мы их поддержим", - сказал Лукашенко про журналистов украинского телеканала. "Чтобы у нас был интерес, и чтобы это было не во вред. Если это возможно, давайте изучим этот вопрос", - добавил президент Белоруссии.

Телеканал "Первый независимый" начал вещание 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей. С тех пор он ведет вещание только в интернете. "Первый независимый" был создан на базе трех попавших под санкции украинских телеканалов "112 Украина", "Ньюс-уан" и "Зик". Ранее журналисты эти трех закрытых оппозиционных СМИ создали новую компанию "Медиахолдинг Новости" и получили контроль над региональным телеканалом "Первый независимый", на базе которого и возобновили свою деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против телеканалов "112 Украина", News One, "Зик" и их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака. Зеленский заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, их показ на территории Украины также был заблокирован на YouTube. На заседании 19 февраля Совбез Украины также ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также пять граждан России.