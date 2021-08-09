Глава Минобороны Великобритании заявил о нарушении Ираном международного права

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Иран нарушил международное право, осуществив нападение на японский танкер Mercer Street, и создает угрозу международной морской торговле. С таким утверждением выступил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, принимавший участие в видеоконференции Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества".

"Согласно британским и международным оценкам, нападение на судно осуществил Иран с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов. В результате не только были нанесены повреждения судну, но и погибли двое человек - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, - сказал Уоллес. - Мы осуждаем это целенаправленное и незаконное нападение, которое представляет собой явное нарушение международного права Ираном. Такого рода нападение не только создает угрозу международной торговле, жизням моряков, безопасности судоходства и его перспективам в регионе, но и подрывает основанную на правилах систему, от которой зависит мир и наша общая безопасность".

Уоллес подчеркнул необходимость проявить международную солидарность при защите указанной системы. По его словам, для этого нужно привлекать внимание "к действиям недружественных стран и недопустимому поведению на море, будь то пиратство, контрабанда, незаконный лов рыбы или незаконные вторжения в территориальные воды". Он подчеркнул, что нарушения международного морского права должны караться.

"Необходимо также защищать права и свободы, закрепленные в основополагающем для морепользования документе - Конвенции ООН по морскому праву, чтобы они оставались одними и теми же во всех частях мира. Должно быть совершенно ясно, что это законодательно закрепленная международная договоренность, подписанная более чем 160 странами, которую нельзя игнорировать из-за сиюминутной прихоти. Конвенция распространяется на все моря и океаны и не является просто набором положений, часть которых некоторые страны готовы соблюдать по своему выбору, а часть - нет", - отметил глава оборонного ведомства.

Страны G7, а также Израиль и Румыния обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии Mercer Street. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.

По данным газеты "Таймс", британские спецслужбы также считают, что Иран стоит за произошедшей 3 августа попыткой захвата танкера Asphalt Princess в Оманском заливе. В МИД Ирана категорически отвергли предположения по поводу того, что на борт судна могли подняться иранские военные.