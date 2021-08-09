Суд в Белоруссии ликвидировал ПЕН-Центр

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белорусский ПЕН-Центр, который с 2019 года возглавляет лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, сообщил о вынесении судебного решения ликвидировать организацию.

"По итогам второго судебного заседания по делу организации Белорусский ПЕН-центр ликвидирован", - говорится в понедельник в Telegram-канале центра.

Представители организации 22 июля сообщали, что Минюст Белоруссии подал в Верховный суд республики иск о ликвидации. Официального заявления властей республики о ситуации с ПЕН-Центром пока не последовало.

Общественное объединение "Белорусский ПЕН-Центр" основано в 1989 году оргкомитетом из 20 писателей и принято в международный ПЕН-Клуб в мае 1990 года. Центр находился в Минске и имел регистрацию Минюста Белоруссии, которую получил в 1999 году.