КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за командно-штабными учениями с участием командования объединенных сил вооруженных сил страны и всех видов и родов войск. Об этом в понедельник сообщил офис главы государства.

"Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова Змеиный. Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные попытки агрессора захватить украинский остров", - отмечается в сообщении.

Зеленский отметил важность проведения подобных учений, которые "проходят на очень высоком уровне". "Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне их здесь никогда не было", - подчеркнул президент. Зеленский отметил, что "у Украины есть мощная армия, которая готова защищать страну, нашу государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли".

Украинский остров Змеиный в Черном море расположен примерно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная, его площадь составляет 20,5 га, расстояние между крайними точками - 615 м и 560 м. Входит в состав Килийского района Одесской области. Расположенный на Змеином населенный пункт имеет официальный статус поселка Белое. В поселке имеются почта, музей, отделение банка.

Статус Змеиного имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было вынесено решение, по которому Змеиный признан островом, а не скалой, что пыталась доказать Румыния.