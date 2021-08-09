Об интеграции, Крыме и уходе с поста. Что Лукашенко говорил на встрече с журналистами

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белоруссия выступает за интеграцию с Россией, но только при сохранении своего суверенитета, и призывает Запад сесть за стол переговоров, пока не пройдена точка невозврата. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в понедельник.

Он заверил, что готов признать воссоединение Крыма с Россией, когда это сделает "последний российский олигарх", и никогда не поддержит Украину, если она попытается вернуть Донбасс силой, пообещал "очень скоро" покинуть свой пост (призвав не гадать о точных сроках) и провести конституционный референдум "так, чтобы комар носа не подточил".

ТАСС собрал ключевые и самые яркие заявления Лукашенко с "Большого разговора", который продлился больше восьми часов - рекордно долго для белорусского лидера.

Об интеграции с Россией

"Мы никогда не были против теснейшего союза, но вы нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии. У России [кроме Белоруссии] больше никого нет, может, вам не нравится это, но факт есть факт".

"Мы суверенное и независимое государство. Когда я слышу эти намеки о вхождении [Белоруссии] в состав России, я всегда думаю головой Путина: что, нужна еще одна головная боль России? Нет".

О признании Крыма

"Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет".

О российских базах

"Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны <...> Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы какой смысл?".

Об отношениях с Западом

"Вы [страны Запада] же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут, это [будете] не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет".

Соединенным Штатам сама по себе Белоруссия безразлична: "Вы далеко, и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена".

О западных санкциях

"Не надо браться за санкционные "топоры и вилы". Тем более, они могут иметь обратный эффект".

Великобритания, которая в понедельник ввела против Белоруссии новые санкции, может ими "подавиться": "Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские".

Об отношениях с Украиной

"Белорусско-украинские отношения - политические, что не скажешь об экономических пока, - находятся в самой низкой точке", причем красную черту Киев прошел, когда еще до Евросоюза прекратил авиасообщение с соседней страной.

Белоруссия санкций против Украины не планирует: "С нашей стороны никаких мы санкций вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным".

О Донбассе

"Любая попытка <...> силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины прежде всего". "Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первое. Второе - если вы опять с Россией <...> столкнетесь, я буду между вами <...> Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни".

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит начать прямые переговоры с главами Донецкой и Луганской народных республик: "Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск <...> Можешь сам не лететь, даже подковерно [вести переговоры], как политике всегда бывает, на разных уровнях".

О демократии и "цифровом диктате"

"Правят в этом мире откровенные ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации. Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе или, как вы говорите, информационный шум. Самое печальное, что этот искусственный, виртуальный мир влияет на принятие реальных фундаментальных политических решений на международной арене".

О протестах 2020 года

"В Беларуси никогда столько людей на улицы не выходило [как в 2020 году]", но это была лишь "десятая часть тех, кто думает иначе, то есть могло бы быть и больше".

"Как я их [протестующих] воспринимаю? Это часть белорусского народа. Ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Каждого человека - маленького, большого, среднего, элитного - я должен воспринимать как своего".

В критической ситуации в 2020 году могли задействовать военных: "У меня даже ни один мускул бы не дрогнул для того, чтобы ввести в действие армию, если бы я видел, что они не просто перешли красную черту, а уж далеко забрались. Но мы справлялись".

О конституционном референдуме

"Мы должны провести открыто, честно референдум по конституции <...> Все сделаем демократично, как это должно быть на Западе, но [на самом деле] нет. Как они хотят. Все сделаем так, чтобы комар носа не подточил".

О смене власти