Борьба с пиратами и атака на танкер Mercer Street. О чем говорили на заседании Совбеза ООН

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Участники заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море выступили за усиление борьбы с пиратством и укрепление взаимодействия в борьбе с попытками использовать морские пути для совершения преступлений. Представители западных стран пытались поднимать темы ситуации в Южно-Китайском и Черном морях, а также атаки на танкер Mercer Street в Аравийском море, но отклика не нашли.
Российская инициатива
Принявший участие в заседании президент РФ Владимир Путин предложил подумать об объединении под эгидой ООН усилий разных стран в борьбе с морским пиратством. Само по себе выступление российского лидера на Совете Безопасности ООН стало неординарным событием. Заседания высокого уровня проходят два-три раза в месяц, однако лидеры стран на них выступают все-таки редко и, как правило, в случае, если данная страна председательствует в Совете Безопасности ООН. В августе в этом качестве выступает Индия, чей премьер Нарендра Моди вел встречу.
Путин в своем выступлении указал, что из-за роста числа нападений пиратов "стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств". По мнению президента, предложенная им структура могла бы опираться на поддержку государств - членов ООН и активно привлекать к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. "Надеемся, что наши партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение", - сказал он.
Глава государства отметил, что Россия готова делиться имеющимся у нее опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах. Каким будет отклик на эту инициативу, станет известно позднее. Формат видеовыступлений ограничивает возможность проведения дискуссий, так что в большинстве случаев участники не реагируют на слова других выступающих, а зачитывают свои заранее подготовленные выступления.
Американские обвинения
Заседание прошло на фоне инцидента с танкером Mercer Street, который 29 июня подвергся нападению в Аденском заливе. США и Великобритания уверены, что за инцидентом стоит Иран. Заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня могло бы стать удобным случаем для западных стран вынести обсуждение этой истории на новый уровень, тем более, что к таким заключениям подталкивал список выступающих от западных стран - госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Блинкен действительно высказался по этой проблематике, а заодно упомянул о других проблемных, с точки зрения Вашингтона, участках акватории мирового океана. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты уверены в ответственности Ирана за нападение на танкер Mercer Street. Он также указал, что США считают "своим делом" ситуацию в Южно-Китайском море, а также заявил, что Вашингтон наблюдает агрессивные действия в отношении Украины в Черном море. Британский и французский коллеги Блинкена заострять внимание на вопросе танкера не стали.
Западные страны, скорее всего, продолжат поднимать инцидент с танкером в СБ ООН, однако заседание высокого уровня в формате видеоконференции, к тому же проходящее полностью в открытом режиме - не самый лучший для этого вариант. Обсуждение этой темы, вероятно, будет проходить "за закрытыми дверями" до достижения какого-либо результата, как уже было в прошлую пятницу.
Обвинения же Блинкена по Южно-Китайскому морю, где Китай якобы препятствует судоходству, отверг выступавший позднее заместитель постяонного представителя КНР при ООН Дай Бин.
Совместное заявление
В заявлении председателя Совета Безопасности ООН, которые выпускается от имени всего Совбеза, ситуация с танкером Mercer Street не упоминалась, так же как Черное и Южно-Китайское моря. В документе подчеркивалась необходимость соблюдения норм международного морского права без указания на какие-то конкретные ситуации, борьбы с пиратством, наркотрафиком и другими формами организованной преступности на море.
"Совет Безопасности признает важность укрепления международного и регионального сотрудничества для противодействия угрозам безопасности на море. В связи с этим Совет Безопасности приветствует усилия региональных и субрегиональных организаций и отдельных стран по укреплению безопасности на море, включая обмен информацией по данным вопросам", - отмечается в документе.
В заявлении также говорится, что члены СБ ООН "признают необходимость укрепления потенциала стран-членов на основании их запросов, чтобы предпринимать необходимые меры против транснациональных преступных группировок на море, и приглашает страны-члены к обмену соответствующим опытом".
Заседание высокого уровня, в основном, оправдало ожидания - стало поводом обратить внимание на важную глобальную долгосрочную проблему. Как отметили в ООН, только нападения пиратских группировок в Аденском заливе причиняют ежегодный ущерб в размере около $800 млн. Участники мероприятия сумели сделать в итоге акцент на сотрудничестве, а не противоречиях, хотя это и означало, как, впрочем, и всегда, отказ от обсуждения острых текущих проблем.