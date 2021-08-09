Борьба с пиратами и атака на танкер Mercer Street. О чем говорили на заседании Совбеза ООН

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Участники заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по проблеме безопасности на море выступили за усиление борьбы с пиратством и укрепление взаимодействия в борьбе с попытками использовать морские пути для совершения преступлений. Представители западных стран пытались поднимать темы ситуации в Южно-Китайском и Черном морях, а также атаки на танкер Mercer Street в Аравийском море, но отклика не нашли. Российская инициатива Принявший участие в заседании президент РФ Владимир Путин предложил подумать об объединении под эгидой ООН усилий разных стран в борьбе с морским пиратством. Само по себе выступление российского лидера на Совете Безопасности ООН стало неординарным событием. Заседания высокого уровня проходят два-три раза в месяц, однако лидеры стран на них выступают все-таки редко и, как правило, в случае, если данная страна председательствует в Совете Безопасности ООН. В августе в этом качестве выступает Индия, чей премьер Нарендра Моди вел встречу.

Путин в своем выступлении указал, что из-за роста числа нападений пиратов "стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств". По мнению президента, предложенная им структура могла бы опираться на поддержку государств - членов ООН и активно привлекать к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. "Надеемся, что наши партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение", - сказал он. Глава государства отметил, что Россия готова делиться имеющимся у нее опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах. Каким будет отклик на эту инициативу, станет известно позднее. Формат видеовыступлений ограничивает возможность проведения дискуссий, так что в большинстве случаев участники не реагируют на слова других выступающих, а зачитывают свои заранее подготовленные выступления. Американские обвинения Заседание прошло на фоне инцидента с танкером Mercer Street, который 29 июня подвергся нападению в Аденском заливе. США и Великобритания уверены, что за инцидентом стоит Иран. Заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня могло бы стать удобным случаем для западных стран вынести обсуждение этой истории на новый уровень, тем более, что к таким заключениям подталкивал список выступающих от западных стран - госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр обороны Великобритании Бен Уоллес.