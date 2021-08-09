В ООН заявили, что дипломаты при организации должны работать в безопасных условиях

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Дипломаты при ООН должны быть обеспечены безопасными условиями работы, ответственность за это лежит на стране пребывания. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на фоне ситуации с расследованием подготовки нападения на постпреда Мьянмы.

"Я говорил на прошлой неделе с коллегами из службы безопасности. Мы не участвуем [в расследовании чего-либо], что произошло за пределами ООН, - отметил Дюжаррик. - Мы очень благодарны властям США за их работу. Защита послов, дипломатического сообщества является ответственностью принимающей стороны, они проделали огромную работу здесь". "Дипломаты, все сотрудники, представляющие свои страны, должны иметь [возможность] работать здесь без страха [подвергнуться] насилию", - указал он.

Дюжаррику был задан вопрос о намерении мьянманских военных сменить представителя при ООН. "Управление аккредитации [ООН] будет работать так, как это [предписано] мандатом. Я не могу говорить об обращениях", - сказал он. По словам представителя генсека, руководящим принципом в таких вопросах является Устав ООН.

"В истории ООН были различные ситуации, когда де-факто власти и представители здесь не принадлежали к одной группе", - отметил он.

6 августа прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк сообщила о задержании двух граждан Мьянмы по подозрению в подготовке нападения и убийства постоянного представителя Мьянмы при ООН Чжо Мо Туна, которого ранее пришедшие к власти военные отправили в отставку. Постоянный представитель Мьянмы при ООН отказался признавать новые власти, неоднократно призывал международное сообщество ввести санкции и оружейное эмбарго в их отношении.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, в результате которых погибли более 900 человек.