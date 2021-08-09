В ООН призвали Иран не закрывать границу для афганских беженцев

ЖЕНЕВА, 9 августа. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало Иран не закрывать границу для граждан Афганистана, покидающих свои дома в связи с ухудшением ситуации в области безопасности. Как отмечается в распространенном в понедельник заявлении этого ведомства, в минувшие выходные около 200 афганцев бежали в Иран из провинции Нимроз из-за интенсивных боев.

"УВКБ крайне обеспокоено быстрой эскалацией конфликта в Афганистане на этой неделе. На фоне все более интенсивных столкновений в провинции Нимроз на юго-западе страны около двух сотен афганских беженцев были вынуждены в минувшие выходные бежать в Исламскую Республику Иран", - отметили в управлении.

УВКБ призвало иранские власти "сохранять открытым пограничный переход "Милак" в свете усугубления гуманитарного кризиса в Афганистане", так как в противном случае "риску могут подвергнуться тысячи жизней". Управление верховного комиссара "готовится предоставить срочную помощь и оказать поддержку организации приема [беженцев]", отмечается в сообщении.

На территории Ирана сейчас находятся около 1 млн зарегистрированных беженцев из Афганистана. Иранское правительство включило афганцев в национальные системы образования и охраны здоровья. В УВКБ подчеркнули, что любой крупный приток афганских беженцев в Иран потребует от международного сообщества оказания помощи Афганистану и его соседям. По оценкам УВКБ, с начала нынешнего года внутренне перемещенными лицами стали около 400 тыс. афганцев, при этом около 244 тыс. покинули свои дома с мая.

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya, боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили в понедельник о захвате города Айбак - административного центра провинции Саманган на севере Афганистана. Это шестой провинциальный центр, захваченный талибами за последние дни.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменией.