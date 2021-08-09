Польша готова помочь Литве урегулировать миграционный кризис в регионе

ВАРШАВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда провел в понедельник телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, в ходе которого заверил его в готовности оказать Литве техническую поддержку для урегулирования миграционного кризиса в регионе. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

"Беседа состоялась по инициативе литовской стороны и касалась кризисной ситуации на литовско-белорусской границе, связанной с наплывом нелегальных мигрантов в Литву через границу с Белоруссией", - отмечается в сообщении. Указывается, что Дуда заверил Науседу в полной солидарности, на которую могут рассчитывать власти в Вильнюсе. "Он подчеркнул, что Польша в соответствии со своими возможностями и средствами предоставит Литве всю необходимую техническую поддержку для того, чтобы справиться с кризисом", - заключили в канцелярии польского президента.

Ранее в понедельник Науседа заявил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может усугубиться. Он в очередной раз возложил на Минск ответственность за сложившуюся ситуацию. С 3 августа Литва стала принимать жесткие меры по противодействию нелегальной миграции. На прошлой неделе пограничники не допустили проникновения на литовскую территорию около 700 нелегалов, которые в итоге вернулись в Белоруссию. В выходные дни были выдворены еще более 300 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны свыше 4 тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегалов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься о целесообразности продолжать это делать.