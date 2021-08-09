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СМИ: глава ЦРУ 10 августа прибудет в Израиль

Уильям Бернс встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом и руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа, отмечает портал Walla!

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 августа. /ТАСС/. Директор ЦРУ Уильям Бернс во вторник, 10 августа, прибудет в Израиль, где у него запланированы переговоры по региональной и иранской тематикам с премьер-министром государства Нафтали Беннетом и руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа. Об этом сообщает в понедельник информационный портал Walla! со ссылкой на неназванных израильских официальных лиц, отмечая, что представитель ЦРУ отказался от комментариев по этому поводу.

По данным портала, Бернс нанесет свой первый визит в Израиль после вступления в должность главы ЦРУ в качестве гостя Барнеа, который возглавил "Моссад" в июне 2021 года. Как указывает Walla!, ожидается, что переговоры будут посвящены иранской ядерной программе и деятельности Тегерана в регионе.

В ходе визита, по словам собеседников портала, Бернс также встретится с "официальными лицами из оборонного ведомства и разведывательного сообщества" еврейского государства.

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