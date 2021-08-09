Спецназ и ополченцы штата Амхара ведут бои против сил Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения спецназа эфиопского штата Амхара при поддержке местного ополчения начали контрнаступление против вторгшихся на его территорию повстанческих сил из соседнего штата Тыграй. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы амхарского правительства Гизачев Мулунех.

По его словам, которые приводит эфиопский государственный телеканал Fana TV, спецназ и милиция Амхары отбили у повстанцев Тыграя ряд позиций и сейчас ведут скоординированную операцию по уничтожению террористических групп. Из Эфиопии поступают сообщения о том, что основные бои сейчас ведутся в районе города Вольдия, который находится на стратегически важной трассе на севере Амхары. С обеих сторон используется тяжелая артиллерия.

В свою очередь телеканал повстанцев Tigrai TV передал, что их силы вошли в понедельник в город Нефас-Мивча, расположенный в 179 км западнее Вольдии. Передовые отряды продолжают продвигаться на запад и приближаются к городу Дебре-Табор. Подтверждения данной информации из независимых источников пока нет.

В середине июля силы Тыграя начали новую операцию против федеральных войск, перейдя южную границу и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы придерживаются единой тактики, пытаясь захватить ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали.