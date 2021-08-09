Bloomberg: ЕС решил не возобновлять связанные с пандемией ограничения на поездки из США

ТАСС, 9 августа. Евросоюз принял решение не возобновлять ограничения на въезд путешественников из США, несмотря на рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в течение следующих двух недель в ЕС будут пристально следить за ситуацией, учитывая быстро меняющуюся эпидемиологическую обстановку.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 35,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 616,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев инфицирования приходится на штамм "дельта".