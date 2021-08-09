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ЕС поддержал введение США, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Белоруссии

В сообществе подчеркнули, что продолжат оказывать давление на режим Лукашенко

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Евросоюз поддержал введение Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Белоруссии. Мы продолжим оказывать давление на режим [президента Александра] Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, в Белоруссии не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы", - отмечается в тексте.

В понедельник США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Белоруссии. ЕС объявил об аналогичных рестрикциях в июне этого года. Помимо этого, Евросоюз ввел четыре пакета запретительных мер в отношении руководства страны, включая Лукашенко и членов его семьи. В мае ЕС также запретил белорусским авиаперевозчикам совершать полеты в воздушном пространстве сообщества.

Теги
БелоруссияКанадаСША
Пандемия COVID-19
Источник: лидеры некоторых стран посетят штаб-квартиру ООН в ходе сессии Генассамблеи
Официально в ООН эту информацию не подтверждают
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