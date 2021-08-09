Источник: лидеры некоторых стран посетят штаб-квартиру ООН в ходе сессии Генассамблеи

ООН, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере несколько глав государств и правительств, как ожидается, примут личное участие в неделе высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая традиционно проходит во второй половине сентября, хотя их число будет не столь значительным, как до пандемии коронавируса. Об этом рассказали в понедельник ТАСС знакомые с подготовкой мероприятия источники в штаб-квартире всемирной организации.

Официально в ООН не подтверждают, но и не опровергают данную информацию. В понедельник представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, отвечая на брифинге на вопрос, готов ли список участников на высшем уровне, заявил, что сообщить об этом не может, хотя и не будет утверждать, что такого перечня не существует. "Ситуация в любом случае остается крайне переменчивой из-за распространения дельта-штамма [кооронавируса], планы могут меняться", - добавил он.

Ограничения на участие на высшем уровне накладывает также то обстоятельство, что из-за санитарных мер, согласно решению Генассамблеи, в здании штаб-квартиры ООН смогут одновременно находиться глава делегации и не более трех его сопровождающих. Обычно численность команд даже министров из крупных стран значительно больше. Подобные ограничения неизбежно приведут к трудностям при организации работы.

Государства - члены ООН, в том числе Россия, пока не объявляли о том, кто будет представлять их на неделе высокого уровня.