Президент Буркина-Фасо заявил, что продолжит бескомпромиссную войну с терроризмом

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо продолжат вести бескомпромиссную войну с терроризмом. Об этом заявил в понедельник президент западноафриканской страны Рок Марк Кристиан Каборе.

"Мы продолжим бескомпромиссно вести войну, навязанную нам мракобесными и варварскими силами в нашей стране. Почет нашим павшим солдатам и скорейшего выздоровления раненым", - цитирует главу государства информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Как ранее в понедельник сообщили власти, по меньшей мере 12 военнослужащих были убиты экстремистами, попав в засаду 8 августа на северо-западе Буркина-Фасо. Еще восемь получили ранения, семеро пропали без вести. Боевики совершили нападение в районе, прилегающем к границе с Мали.

Нынешняя атака радикалов на воинское подразделение Буркина-Фасо стала второй за несколько дней. 4 августа в районе населенного пункта Токабангоу в бою погибли 15 военных и четверо оказывавших им поддержку ополченцев.

Буркина-Фасо в последние годы превратилось в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. Особенно боевики активны в северных и восточных регионах, близких к границам с Мали и Нигером.

В стране орудуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является частью международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период экстремисты убили более тысячи мирных граждан, из-за насилия свыше 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.