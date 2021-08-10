Никарагуа отозвала послов в Аргентине, Колумбии, Коста-Рике и Мексике для консультаций

МЕХИКО, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Никарагуа решило отозвать для консультаций послов республики в Аргентине, Колумбии, Коста-Рике и Мексике в ответ на аналогичные шаги со стороны этих государств. С таким заявлением выступил в понедельник никарагуанский МИД.

"Правительство примирения и национального единства сообщает нашему народу и международному сообществу, что вызвало для консультаций наших послов в Аргентине Орландо Гомеса, Колумбии Йару Перес, Мексике Хуана Карлоса Гутьерреса и Коста-Рике Дуилио Эрнандеса по принципу взаимности в соответствии с Венской конвенцией", - говорится в тексте.

В нем отмечается, что руководство Никарагуа "с большим терпением" наблюдало за "постоянными и незаслуженным жестами, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела", со стороны правительств этих государств. МИД также упрекнул власти Аргентины, Колумбии, Коста-Рики и Мексики в том, что они "сами пытаются игнорировать ситуацию с нарушением прав человека в своих странах".

В июне дипведомства Аргентины и Мексики сообщили, что решили отозвать своих послов из Манагуа для проведения консультаций по вопросу "о вызывающих озабоченность политических и юридических действиях правительства Никарагуа, которые в последние дни поставили под угрозу здоровье и свободу различных деятелей оппозиции". В июле таким же образом поступила Колумбия. Коста-Рика не представлена в Никарагуа на уровне посла с 2018 года. В марте этого года власти страны назначили нового дипломатического представителя, но его отправка была заморожена.

За последние месяцы в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались баллотироваться на высший государственный пост. В их число вошла дочь бывшего президента Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки. На прошлой неделе Верховный избирательный совет Никарагуа лишил статуса юридического лица оппозиционную партию "Граждане за свободу", выдвинувшую своего кандидата.