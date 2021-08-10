В КНДР заявили, что маневры Южной Кореи и США обернутся серьезной угрозой безопасности

ТАСС, 10 августа. Совместные военные учения Республики Корея и США способствуют политической нестабильности и могут обернуться для этих стран серьезной угрозой безопасности. Такую позицию изложила во вторник заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Опасные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи, игнорирующих наши неоднократные предупреждения <...>, неизбежно поставят их перед более серьезной угрозой безопасности", - говорится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Ё Чжон, данные маневры "призваны обеспечить более качественную подготовку к осуществлению оперативного плана, предусматривающего превентивный удар по КНДР".

"Эти совместные военные учения <...> являются наиболее важной частью враждебной политики США в отношении КНДР, нацеленной на сокрушение нашей страны силой", - отмечается в материале. Ким Ё Чжон назвала маневры "саморазрушительной акцией, которая неизбежно будет иметь свою цену", и подчеркнула, что они усугубляют ситуацию на Корейском полуострове. По ее мнению, первопричина напряженности в межкорейских отношениях "никогда не будет устранена, пока американские вооруженные силы дислоцируются в Южной Корее".

В понедельник агентство Рёнхап сообщило, что Республика Корея и США после длительных консультаций приняли решение провести 16-26 августа ежегодные летние совместные учения, несмотря на призыв КНДР к их отмене.