СМИ: премьер Перу стал фигурантом дела об отмывании денег

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Перу Гидо Бельидо Угарте, назначенный на эту должность в конце июля президентом Педро Кастильо, получил статус подследственного в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. Соответствующее распоряжение прокуратуры разместила в понедельник на своем сайте газета El Comercio.

Как следует из документа, среди 17 новых фигурантов дела о незаконном финансировании избирательной кампании партии "Свободное Перу", от которой баллотировался Кастильо, числятся председатель этой политической силы Владимир Серрон, его брат и пресс-секретарь партии Вальдемар Серрон, партийное руководство и сама партия как юридическое лицо.

По мнению прокурора Ричарда Рохаса, часть партийной структуры "Свободного Перу" использовалась для легализации активов, полученных незаконным путем, пишет El Comercio. Действующий председатель правительства при этом, как считает сторона обвинения, не только знал о предполагаемых преступлениях, но также "координировал их и участвовал в их совершении".