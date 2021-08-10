Глава МИД Японии призовет Иран вернуться к обязательствам по ядерной сделке

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во вторник сообщил журналистам, что намерен в ходе своей предстоящей поездки в Иран призвать местные власти вернуться к их обязательствам по ядерной сделке.

"Последовательная позиция нашей страны заключается в том, что мы поддерживаем ядерную сделку. Я намерен призвать иранские власти вернуться к обязательствам по ней. Мы также считаем крайне важным построение диалога между властями Ирана и США", - подчеркнул глава ведомства.

Ранее Мотэги объявил, что планирует с 15 по 24 августа посетить Египет, Израиль, Палестину, Иорданию, Турцию, Иран и Катар в рамках своего визита на Ближний Восток.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.