МИД Литвы выразил сожаление по поводу отзыва посла Китая в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Литовское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление в связи с решением Пекина отозвать своего посла в Вильнюсе. Сообщение об этом МИД балтийской республики разместил во вторник на своем сайте.

"Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и еще раз подчеркивает, что уважая принцип "одного Китая", Литва намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, как [поступают] большинство других государств ЕС и мира", - говорится в заявлении.

МИД КНР во вторник заявил, что отзывает посла в Литве и просит сделать то же литовскую сторону. "Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня", - говорится сообщении ведомства.

20 июля Министерство иностранных дел Литвы объявило о планах Тайваня открыть представительство в стране до конца лета. Эту информацию подтвердила глава администрации китайского острова Цай Инвэнь. В марте Литва сообщила о планах открыть осенью торгово-экономическое представительство на Тайване. МИД КНР тогда осудил эти намерения, отметив, что выступает против любых официальных контактов других государств с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.