Пхеньян не вышел на связь с Сеулом после протеста против учений Южной Кореи и США

СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. КНДР не ответила на звонок южнокорейской стороны по восстановленным каналам связи в оговоренное время - 16:00 (10:00 мск) - на фоне запланированных на август совместных учений США и Республики Корея. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Ранее заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выразила протест против готовящихся маневров Южной Кореи и Соединенных Штатов. Она назвала их "наиболее важной частью враждебной политики США в отношении КНДР".

Совместные учения РК и США запланированы на 16-26 августа.

27 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить работу прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном и способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних отношений. После этого Сеул и Пхеньян проводили регулярные телефонные переговоры дважды в день.

КНДР 9 июня 2020 года заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.