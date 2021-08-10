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Президент Сирии утвердил состав нового правительства

Али Абдалла Айюб сохранил за собой должности заместителя премьер-министра и министра обороны, Фейсал Микдад продолжит возглавлять министерство иностранных дел и по делам эмигрантов

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад утвердил состав нового правительства арабской республики. Об этом во вторник сообщило сирийское агентство SANA.

Согласно его сведениям, глава государства "подписал указ под номером 208 о формировании нового сирийского правительства под руководством Хусейна Арнуса".

В соответствии с указом, Али Абдалла Айюб сохранил за собой должности заместителя премьер-министра и министра обороны. Фейсал Микдад продолжит возглавлять министерство иностранных дел и по делам эмигрантов.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
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