Президент Сирии утвердил состав нового правительства

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад утвердил состав нового правительства арабской республики. Об этом во вторник сообщило сирийское агентство SANA.

Согласно его сведениям, глава государства "подписал указ под номером 208 о формировании нового сирийского правительства под руководством Хусейна Арнуса".

В соответствии с указом, Али Абдалла Айюб сохранил за собой должности заместителя премьер-министра и министра обороны. Фейсал Микдад продолжит возглавлять министерство иностранных дел и по делам эмигрантов.