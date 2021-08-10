Госсовет КНР пообещал бороться с сепаратизмом и пресекать официальные контакты с Тайванем

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские власти будут жестко бороться с сепаратизмом и попытками отдельных стран налаживать официальные контакты с Тайванем в обход Пекина. Об этом заявил во вторник официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

"Ни один человек не вправе недооценивать нашу решимость. Мы будем твердо отстаивать свой государственный суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он, комментируя отзыв китайского посла в Литве.

По словам представителя канцелярии, Пекин намерен выстраивать взаимоотношения с другими странами на основе принципа "одного Китая". Он отметил, что все попытки правящей партии Тайваня при поддержке внешних сил обеспечить т. н. независимость острова "могут лишь привести к отрицательным последствиям для нее самой".

Ранее во вторник МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Литве в связи с ее планами открыть представительство Тайваня. Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против любых официальных контактов других государств с Тайбэем.

Трения из-за Тайваня

20 июля Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что летом Тайвань намерен создать в этой балтийской стране свое представительство. Данную информацию подтвердила глава администрации китайского острова Цай Инвэнь. В марте власти в Вильнюсе проинформировали, что осенью собираются открыть на острове торгово-экономическую миссию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.