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Политический кризис в Мьянме

МИД Мьянмы отверг обвинения в покушении на бывшего постпредставителя страны при ООН

Заговор готовился лицами, проживающими на территории США, заявили в ведомстве

БАНГКОК, 10 августа. /ТАСС/. МИД Мьянмы отверг обвинения США в подготовке покушения на бывшего постоянного представителя страны при ООН Чжо Мо Туна. Об этом сообщается в заявлении МИД Мьянмы, опубликованном во вторник в правительственной газете The Global New Light of Myanmar.

"Указанный заговор готовился лицами, проживающими на территории США, поэтому он должен рассматриваться по законам данной страны. Мьянма не имеет никакого отношения к этому инциденту", - говорится в заявлении МИД.

По информации МИД Мьянмы, Чжо Мо Тун был уволен с государственной службы в феврале 2021 года из-за "неподчинения инструкциям из страны".

Бывший постпред Мьянмы при ООН ранее отказался признавать военных, пришедших к власти в его стране, и призывал международное сообщество ввести санкции и эмбарго в их отношении.

На прошлой неделе США объявили о задержании двух граждан Мьянмы, которые готовили убийство постпреда Мьянмы при ООН. МИД требует экстрадиции Чжо Мо Туна с 12 июля 2021 года.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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