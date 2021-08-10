Киев предостерег Минск в связи с высказываниями Лукашенко о Крыме

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Киев предостерег Минск в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над Крымом. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, распространенном во вторник.

В ведомстве указали, что в министерство был вызван временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев. "Прежде всего белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Александром Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.