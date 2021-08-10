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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против Ассанжа

Правозащитная организация называет обвинения против основателя WikiLeaks политически мотивированными

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа политически мотивированными и призывает президента США Джо Байдена снять их. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

Сообщение опубликовано в преддверии апелляционных слушаний в Высоком суде Лондона по поводу решения не экстрадировать Ассанжа в США.

"Суд должен отклонить эту неискреннюю апелляцию, а президент Байден должен воспользоваться возможностью, чтобы снять эти политически мотивированные обвинения, ставящие под угрозу свободу СМИ и свободу выражения мнений", - приводятся в заявлении слова директора НПО по Европе Нила Муйжниекса.

Дело Джулиана Ассанжа

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему инкриминируют преступления, связанные с крупным случаем раскрытия секретной информации. Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш, ожидая окончательного решения по делу о своей экстрадиции в США.

4 января суд в Лондоне постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. В настоящий момент американская сторона пытается оспорить решение об отказе в экстрадиции, а Ассанж, которому суд не разрешил выйти из тюрьмы под залог, продолжает находиться тюрьме.

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СШАВеликобританияБайден, ДжоДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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