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Глава ВС Латвии назвал наплыв мигрантов из Белоруссии экзаменом для системы обороны

Вооруженные силы уделяют большое внимание техническому оснащению при оказании помощи Государственной службе пограничной охраны, отметил Леонидс Калниньш

РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Наплыв нелегальных мигрантов на границе Латвии с Белоруссией является экзаменом для системы обороны этой балтийской республики. Такое мнение во вторник высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонидс Калниньш.

"Давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе - это... проверка системы обороны Латвии", - сказал он местному агентству LETA.

По его словам, НВС уделяют большое внимание техническому оснащению и возможностям при оказании помощи Государственной службе пограничной охраны. "Созданы специальные группы быстрого реагирования, которые помогают пограничникам в задержании нарушителей. Мы нацелены на активные действия, чтобы остановить этих нарушителей границы", - отметил он. Уже сейчас НВС направили для усиления охраны на границе с Белоруссией 32 военнослужащих и земессаргов (ополченцев), специалистов с беспилотными летательными аппаратами и самолет.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нарушителя, а всего с начала года - 343. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ранее во вторник также ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. МВД подало на рассмотрение в правительство соответствующий проект решения.

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