Глава ВС Латвии назвал наплыв мигрантов из Белоруссии экзаменом для системы обороны

РИГА, 10 августа. /ТАСС/. Наплыв нелегальных мигрантов на границе Латвии с Белоруссией является экзаменом для системы обороны этой балтийской республики. Такое мнение во вторник высказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонидс Калниньш.

"Давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе - это... проверка системы обороны Латвии", - сказал он местному агентству LETA.

По его словам, НВС уделяют большое внимание техническому оснащению и возможностям при оказании помощи Государственной службе пограничной охраны. "Созданы специальные группы быстрого реагирования, которые помогают пограничникам в задержании нарушителей. Мы нацелены на активные действия, чтобы остановить этих нарушителей границы", - отметил он. Уже сейчас НВС направили для усиления охраны на границе с Белоруссией 32 военнослужащих и земессаргов (ополченцев), специалистов с беспилотными летательными аппаратами и самолет.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нарушителя, а всего с начала года - 343. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ранее во вторник также ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. МВД подало на рассмотрение в правительство соответствующий проект решения.