СМИ: талибы взяли под контроль большую часть административного центра провинции Фарах

ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/. Большая часть города Фарах, являющегося административным центром одноименной провинции на западе Афганистана, контролируется сторонниками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил во вторник телеканал TOLOnews.

По его сведениям, "в результате сегодняшних боевых действий в руках талибов оказалась большая часть города Фарах, включая резиденцию губернатора и штаб-квартиру полиции".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения также заняли административные центры шести афганских провинций - Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар и Саманган.