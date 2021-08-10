Парламент Литвы одобрил дополнительные полномочия армии по охране границы

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы одобрил во вторник на специально созванной внеочередной сессии по вопросам миграции предоставление дополнительных полномочий военным, которые в условиях миграционного кризиса привлечены к оказанию помощи погранохране. За этот законопроект проголосовали 99 депутатов, 11 политиков воздержались, три голосовали против.

"Данными полномочиями наделяется не вся армия, а только те военные, которые задействованы в выполнении специфических задач в условиях экстремальной ситуации, которая сейчас введена в связи с нелегальной миграцией", - сказал на заседании министр обороны Арвидас Анушаушкас.

Военнослужащие получили право проверки документов, проведения досмотра людей и транспортных средств, преследования и задержания лиц, которые отказываются подчиниться их требованиям. Они также смогут применять спецсредства, которыми пользуется полиция при задержании подозреваемых.

Как ранее сообщил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, в помощь Службе охраны государственной границы при МВД Литвы направлено более 1 тыс. военнослужащих. Они участвуют в патрулировании, задействованы в охране центра регистрации иностранцев в городе Пабраде и мест размещения нелегальных мигрантов, помогают в устройстве лагерей нелегальных мигрантов, заняты на строительстве проволочного заграждения, которым Литва намерена перекрыть более 500 км границы с Белоруссией. Ее общая протяженность составляет около 680 км.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.