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Политический кризис в Мьянме

В ООН заявили, что число жертв столкновений в Мьянме с начала февраля достигло 962

Более 7 тыс. человека были арестованы, отметила специальный посланник генерального секретаря организации по Мьянме Кристин Шранер Бургенер

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер считает, что в Мьянме сложилась сложная атмосфера для жизни людей, число жертв столкновений с начала февраля достигло 962. Бургенер выступила во вторник на брифинге по видеосвязи.

"Ситуация очень сложная для людей, [сложилась] сложная атмосфера для жизни сейчас в Мьянме", - сказала она.

"На данный момент 962 человека погибли. Мы также подсчитали, что 7 084 человека были арестованы", - отметила спецпосланник. По словам представителя ООН, столкновения между военными и противниками новой власти продолжаются.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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