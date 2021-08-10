В ООН заявили, что число жертв столкновений в Мьянме с начала февраля достигло 962

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер считает, что в Мьянме сложилась сложная атмосфера для жизни людей, число жертв столкновений с начала февраля достигло 962. Бургенер выступила во вторник на брифинге по видеосвязи.

"Ситуация очень сложная для людей, [сложилась] сложная атмосфера для жизни сейчас в Мьянме", - сказала она.

"На данный момент 962 человека погибли. Мы также подсчитали, что 7 084 человека были арестованы", - отметила спецпосланник. По словам представителя ООН, столкновения между военными и противниками новой власти продолжаются.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах.