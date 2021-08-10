Лукашенко поручил правительству подготовить комплекс мер против новых санкций Запада

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству подготовить комплекс мер против очередных санкций Запада. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - отметила Эйсмонт, слова которой приводит агентство БелТА, однако о каких конкретно контрмерах идет речь, она не сообщила.

В понедельник США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", а также в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) и Следственного комитета (СК) страны. Великобритания ввела санкции, включающие, в частности, торговые меры в отношении калия и нефтепродуктов, запрет на приобретение ряда ценных бумаг, выпускаемых Белоруссией и ее государственными банками, предоставление Минску кредитов, а также оказание страховых услуг. Канада объявила о пакете секторальных санкций в отношении Минска, которые коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Белоруссии.