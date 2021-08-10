В ООН заявили, что ситуация в Мьянме движется к гражданской войне

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Ситуация в Мьянме в отсутствие национального диалога продолжает двигаться к гражданской войне, а оппозиция в столкновениях с военными все чаще использует профессиональное, а не самодельное оружие. Об этом заявила во вторник на брифинге специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер.

"Если диалог [между военными, оппозицией и этническими группировками] не начнется, если эти усилия не увенчаются успехом, то ситуация будет все больше двигаться в сторону гражданской войны, - сказала он. - Мы наблюдаем много насилия внутри страны, и люди боятся, что его станет еще больше. Силы народной самообороны все в большем масштабе используют не самодельное оружие, а профессиональное".

Бургенер отметила, что на этом фоне военные предпринимают усилия, чтобы консолидировать свою власть. Так она расценила планы военных отложить проведение выборов. Дипломат также высказала опасения, что вскоре может быть распущена партия ранее арестованной государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".

Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн 1 августа выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что в стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года. До их проведения в Мьянме будет сформировано временное правительство, которое возглавит сам старший генерал Мин Аун Хлайн.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.