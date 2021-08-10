Парламент Литвы одобрил предложение ограничить возможности подачи просьб об убежище

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы одобрил во вторник на специально созванной внеочередной сессии по вопросам миграции инициативу об ограничении возможности подачи просьбы о предоставлении убежища. За этот законопроект проголосовали 97 депутатов, выступивших против не было, два политика воздержались.

"Поправками к закону о правовом положении иностранцев предлагается, что просьба о предоставлении убежища от гражданина другого государства в условиях экстремальной ситуации, чрезвычайного или военного положения может быть принята только на контрольно-пропускных пунктах на литовской границе или в транзитных пограничных зонах", - пояснила суть законодательной инициативы глава МВД Агне Билотайте.

Если иностранец прибыл в Литву легально, такую просьбу он может подать в Департамент миграции при МВД республики. Заявление об убежище может также быть подано в дипломатические представительства Литвы за рубежом.

2 июля правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в связи с миграционным кризисом - наплывом нелегальных мигрантов из Азии и Африки, массово проникавших в страну в течение нескольких месяцев с территории Белоруссии.

С начала года на литовско-белорусском пограничье задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов, которые в Литве, как правило, просят предоставить им убежище. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.