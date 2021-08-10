Пентагон полагает, что РФ и КНР стали проявлять больше интереса к продажам оружия Ирану

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что Россия и Китай стали проявлять больше интереса к сделкам с Ираном в оборонной сфере после окончания эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну, и Вашингтон намерен противодействовать этому. С таким заявлением выступила во вторник заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"После прекращения действия эмбарго мы точно увидели оживление интереса со стороны Пекина и Москвы к работе над сделками по передаче и продаже оружия Тегерану", - сказала она. Строул напомнила, что Китай и Иран ранее подписали договор о всестороннем сотрудничестве. По ее словам, "россияне также проводят переговоры относительно соглашений по передаче вооружений" Ирану. По версии представителя Пентагона, РФ и КНР "стремятся усилить потенциал Ирана в сфере обычных вооружений".

"У нас, конечно, есть иные инструменты, будь то санкции, наши союзы и партнерские отношения <...>, которые могут позволить укрепить нашу безопасность и попытаться противостоять данным продажам вооружений", - сказала Строул. По ее словам, США следует "удвоить усилия", чтобы "не дать Тегерану расширить потенциал в сфере обычных вооружений".

Эмбарго ООН на поставки в Иран, а также экспорт из этой страны обычных вооружений истекло в октябре 2020 года. Против отмены эмбарго выступали США. В сентябре 2020 года Вашингтон ввел собственные санкции за продажу Тегерану оружия.