{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон полагает, что РФ и КНР стали проявлять больше интереса к продажам оружия Ирану

Вашингтон намерен противодействовать этому, отметила заместитель помощника главы ведомства по делам Ближнего Востока Дана Строул

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что Россия и Китай стали проявлять больше интереса к сделкам с Ираном в оборонной сфере после окончания эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну, и Вашингтон намерен противодействовать этому. С таким заявлением выступила во вторник заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"После прекращения действия эмбарго мы точно увидели оживление интереса со стороны Пекина и Москвы к работе над сделками по передаче и продаже оружия Тегерану", - сказала она. Строул напомнила, что Китай и Иран ранее подписали договор о всестороннем сотрудничестве. По ее словам, "россияне также проводят переговоры относительно соглашений по передаче вооружений" Ирану. По версии представителя Пентагона, РФ и КНР "стремятся усилить потенциал Ирана в сфере обычных вооружений".

"У нас, конечно, есть иные инструменты, будь то санкции, наши союзы и партнерские отношения <...>, которые могут позволить укрепить нашу безопасность и попытаться противостоять данным продажам вооружений", - сказала Строул. По ее словам, США следует "удвоить усилия", чтобы "не дать Тегерану расширить потенциал в сфере обычных вооружений".

Эмбарго ООН на поставки в Иран, а также экспорт из этой страны обычных вооружений истекло в октябре 2020 года. Против отмены эмбарго выступали США. В сентябре 2020 года Вашингтон ввел собственные санкции за продажу Тегерану оружия.

Теги
СШАИранРоссияКитай
В Пентагоне заявили, что атаку на танкер Mercer Street осуществили из Йемена
В ходе нападения был использован БПЛА, отметили в ведомстве
Читать полностью