Псаки считает, что у властей Афганистана достаточно сил для отпора талибам

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Афганистана располагает достаточными вооруженными силами, чтобы дать отпор боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), это позволит властям республики получить преимущество на переговорах. С таким заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"В конечном счете, мы полагаем, что национальные силы безопасности Афганистана имеют вооружения, достаточную численность и подготовку для того, чтобы дать отпор, что усилит их позиции на переговорах, - сказала она. - Мы считаем, что лишь политическим путем можно обеспечить мир и стабильность в Афганистане".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США ранее оказали серьезную поддержку силам безопасности республики и готовы выделить на эти нужды в следующем финансовом году около $3,3 млрд.

По словам Псаки, президент США Джо Байден не считает, что талибы неизбежно захватят Кабул или установят контроль над Афганистаном.

"Президент по-прежнему считает, что захват "Талибаном" Кабула или [всей] страны не является неизбежным", - сказала она. Как добавила Псаки, властям Афганистана следует "проявить политическую волю", чтобы дать отпор талибам.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.