JPost: в Палестине считают визит главы ЦРУ доказательством серьезности намерений США

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Палестинские власти рассматривают предстоящий визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Израиль и Палестину как демонстрацию серьезности намерений президента США Джо Байдена по восстановлению отношений с палестинцами. Об этом сообщает во вторник газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного официального представителя палестинской администрации в Рамалле (палестинский административный центр на Западном берегу реки Иордан).

"Визит [Бернса] демонстрирует, что администрация Байдена серьезно относится к восстановлению отношений Вашингтона с палестинцами и укреплению палестинских институтов власти под руководством президента [Государства Палестина] Махмуда Аббаса", - цитирует издание этого представителя, который оценил такое отношение американцев как "очень позитивное".

19 мая 2020 года Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с США и Израилем в качестве ответа на планы еврейского государства по аннексии территорий на Западном берегу в пользу поселений, которая была запланирована на июль того же года в рамках представленного бывшим президентом США Дональдом Трампом, но так и не реализованного мирного плана, известного как "сделка века".

По данным израильского информационного портала Walla!, Бернс 10 августа прибывает с трехдневным визитом в Израиль, где у него запланированы переговоры по региональной и иранской тематикам с премьер-министром еврейского государства Нафтали Беннетом и руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа, а также встречи с "официальными лицами из оборонного ведомства и разведывательного сообщества" еврейского государства. По информации газеты Haaretz, после завершения переговоров в Иерусалиме глава ЦРУ направится в Рамаллу для встреч с палестинским руководством.