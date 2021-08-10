Министр обороны Израиля призвал мировое сообщество совместно противостоять агрессии Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал во вторник мировое сообщество к совместным действиям против иранской агрессии в регионе. Соответствующее заявление он сделал во время посещения северной границы еврейского государства, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Иран представляет собой величайшую угрозу для мира на глобальном и региональном уровнях. Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран продвигает свою ядерную программу. Мы призываем международное сообщество принять меры и остановить иранскую агрессию, пришло время для совместных действий", - распространила пресс-служба высказывания министра.

Ганц добавил, что Израиль "продолжит защищать себя от попыток Ирана создать экзистенциальную угрозу для Государства Израиль и осуществить передачу продвинутых типов вооружений своим сателлитам на израильских границах", а также "будет действовать в то время, в том месте и с использованием тех средств, которые сам он (Израиль) и определит".

6 августа с территории Ливана по Израилю были выпущены 19 ракет, три из которых упали в Ливане, десять были перехвачены, а еще шесть разорвались в незаселенной местности на севере еврейского государства. До этого северные районы Израиля подвергались ракетным обстрелам с юга Ливана 4 августа и 20 июля. "Разворачивающийся в Ливане кризис разрушителен, но мы не позволим ливанской трагедии пересечь границу с Израилем. Мы хорошо осведомлены о попытках [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" использовать эту ситуацию в ущерб безопасности ливанских граждан под прямым влиянием Ирана", - сказал в этой связи Ганц.

Министр регионального сотрудничества Израиля Иссауй Фредж заявил во вторник, что еврейское государство поддерживает прямые контакты с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива по вопросу иранской угрозы. "В отношении Саудовской Аравии и стран залива [могу сказать], что есть прямая коммуникация и понимание", - цитирует его высказывания газета The Times of Israel, отмечая, что министр отдельно указал, что эти контакты проходят вне каналов руководимого им ведомства.