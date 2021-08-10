В ООН призвали к деэскалации в районе Аравийского моря на фоне атаки на Mercer Street

ООН, 10 августа. /ТАСС/. ООН призывает воздерживаться от эскалации напряженности в районе Аравийского моря региональных и внерегиональных игроков. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррику был задан вопрос о заявлении представителя Пентагона о том, что нападение на танкер Mercer Street было осуществлено с территории Йемена с помощью предоставленного Ираном беспилотного летательного аппарата. "У нас нет полномочий или возможности проводить судебное расследование. Мы осуждаем нападение на танкер", - отметил он. Дюжаррик выразил озабоченность ситуацией в данной акватории.

"Это очень важный маршрут для мировой экономики. Это район высокой напряженности, важно, чтобы все стороны в регионе и за его пределами делали все возможное для деэскалации напряженности", - заявил он.

Ряд западных стран, включая США и Великобританию, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Компания Zodiac Maritime, являющаяся оператором судна, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Вашингтон и Лондон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение.

По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.