AFP: талибы заняли административный центр провинции Баглан

ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Пули-Хумри, который является административным центром провинции Баглан, расположенной на севере Афганистана. Об этом сообщило во вторник агентство AFP.

По его сведениям, "талибы находятся в городе, они подняли свой флаг на центральной площади, а также у резиденции губернатора". Утверждается, что правительственные силы были вынуждены отступить.

Агентство отмечает, что это уже восьмой административный центр, оказавшийся в руках радикалов за последние дни.

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля боевики взяли под контроль районы вдоль границ с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения также заняли административные центры афганских провинций Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар, Саманган и большую часть города Фарах.