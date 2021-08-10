В АНБ США изучают заявления телеведущего Такера Карлсона о слежке за ним

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Аппарат генерального инспектора Агентства национальной безопасности (АНБ), входящего в разведывательное сообщество США, проверяет обвинения известного в стране ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в слежке за ним. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении независимого органа, который осуществляет надзор за деятельностью спецслужбы.

"Аппарат генерального инспектора АНБ объявил о проведении проверки в связи с недавними утверждениями о том, что АНБ неправомерно следило за [электронными] сообщениями сотрудника СМИ США [Карлсона]. Аппарат генерального инспектора изучает вопрос соблюдения АНБ применимых правовых норм, правил и процедур в отношении деятельности по сбору, анализу, отчетности и распространению информации <...>, а также выясняет, не были ли эти действия основаны на неправомерных соображениях", - отмечается в документе.

"Если того потребуют обстоятельства, аппарат генерального инспектора рассмотрит и другие вопросы, которые могут возникнуть в ходе проверки", - заключили в надзорном органе.

В конце июня АНБ заявило, что никогда не следило за электронными сообщениями Карлсона и не планировало добиваться закрытия его телепрограммы. Спецслужба напомнила, что занимается внешней разведкой и не может без соответствующего решения суда применять свои полномочия в отношении граждан США.

Заявления телеведущего

Как ранее заявил ведущий, "информатор в правительстве США" сообщил ему и его команде, что агентство имеет доступ к их переписке по электронной почте и "планирует с помощью ее утечки закрыть телепрограмму". По словам Карлсона, источник смог убедить его тем, что пересказал содержание писем и сообщений о готовящемся сюжете, которое "могло стать известно только из переписки".

Телепрограмма "Сегодня вечером с Такером Карлсоном" признавалась самой популярной новостной передачей на кабельном телевидении в США, а также установила мировой рекорд по аудитории среди программ кабельного телевидения этой тематики. Ведущий придерживается консервативных взглядов и является значимой фигурой для сторонников Республиканской партии.

В 2013 году экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, в том числе о сборе данных о телефонных звонках граждан США.