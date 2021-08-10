Госдепартамент США осудил отзыв китайского посла из Литвы

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Вашингтон осуждает решение Пекина отозвать китайского посла в Вильнюсе и выступает в поддержку властей Литвы. Об этом заявил во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы выражаем солидарность с нашим союзником по НАТО - Литвой. Мы осуждаем недавние ответные меры КНР, в том числе отзыв Пекином посла из Вильнюса и требования отозвать литовского посла из Пекина", - сказал он.

Ранее во вторник МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Литве в связи с ее планами открыть представительство Тайваня. Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против любых официальных контактов других государств с Тайбэем.

20 июля Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что летом Тайвань намерен создать в этой балтийской стране свое представительство. Данную информацию подтвердила глава администрации китайского острова Цай Инвэнь. В марте власти в Вильнюсе проинформировали, что осенью собираются открыть на острове торгово-экономическую миссию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.